O cirurgião plástico Marcos Harter, expulso do "Big Brother Brasil 17" nesta segunda-feira, foi intimado a depor na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá nesta quarta-feira.

A informação é da diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher do Rio, delegada Marcia Noeli Barreto. Segundo ela, o médico será ouvido na prória delegacia, localizada na Zona Oeste do Rio. Já Emily só será ouvida na próxima segunda-feira.



Ainda de acordo com Marcia, as imagens que mostram as brigas do casal já foram requisitadas e serão analisadas:



— É muito importante o depoimento dela. E também o resultado do laudo médico (a estudante foi submetida a um exame clínico, por um médico da Rede Globo, para avaliar a possibilidade de lesão corporal).



A delegada destacou, ainda, que o caso deve servir de alerta para que as pessoas entendam a questão da violência doméstica.



— É nítido que ela (Emily) estava acuada, culpada. É importante investigar esse caso, mas também é importante que a sociedade entenda a questão da violência doméstica. A tortura psicológica que ele pratica é, sim, violência doméstica e se enquadra na Lei Maria da Penha — afirmou Marcia.



A diretorda da Deam destacou que, se condenado, o cirurgião plástico pode pegar de um a três anos de prisão.



— É uma pena de prisão. Não tem essa de condenação alternativa, como era no passado — reforça Marcia Noeli, que acrescenta: — Pela Lei Maria da Penha, o Juizado Especial de Atendimento à Mulher deve ter uma equipe para atender os homens também com tratamento psicológico, por exemplo. É importante que eles se tratem. Mas isso não o afasta da penalidade.



Ao receber a notícia da expulsão do namorado, ao vivo, Emilly caiu aos prantos e, por muitas vezes, disse não entender o motivo da eliminação dele. Ela ainda tentou justificar afirmando que ele não teve a intenção de machucá-la.



— É próprio da mulher vitima de violência. Ela não consegue perceber o quanto está dentro dessa situação. Por isso que denunciar é importante para interromper esse ciclo. Ela não tem culpa de nada — destaca a delegada, que diz ainda: — É importante saber que o público tenha percebido a questão de violência doméstica e como ele se dá nos ambientes.



Brigas na última semana



Nas últimas semanas, o cirurgião plástico Marcos vinha se comportando de maneira mais agressiva, principalmente com a namorada, Emilly. Assim como foi com Ilmar, ele confrontou Ieda e Marinalva. Para os três, apontou dedo na cara, gritou e ameaçou perseguir dentro da casa.



Durante a discussão com Emilly, Marcos a segurou com força, colocou o dedo na cara da namorada, e ela se queixou de dor no pulso. A briga ocorreu na madrugada de sábado para domingo. A conduta do médico repercutiu junto ao público. Nesta segunda-feira, a delegada Marcia Noeli determinou que a Deam de Jacarepaguá abrisse um inquérito para investigar o caso.



Pedido de desculpa em carta aberta



Nesta terça, Marcos pronunciou-se através de sua conta do Twitter. Ele publicou uma carta aberta pedindo desculpas a Emily e a sua família:



“Como todo casal, passamos por momentos de alegria, ansiedade, euforia e tensão. Jamais tive a intenção de machucar física ou emocionalmente uma pessoa pela qual nutri tanto carinho e afeto.O programa tem um formato destinado a levar nosso emocional ao limite, e consequentemente os nervos à flor da pele. Repito: jamais tive a intenção de machucá-la ou agredi-la. Estou surpreso com tudo o que está acontecendo. Peço desculpas a todos os envolvidos, Emilly e sua família, demais participantes e a todo Brasil. Marcos Harter”.



Mais cedo, parentes de Marcos, que têm economizado nas declarações à imprensa, publicaram mensagem anunciando que o médico se pronunciaria:



“Gostaríamos de informar que Marcos está bem, junto das pessoas que ama. Assim que possível, se manifestará.”

Fonte: http://extra.globo.com/tv-e-lazer/bbb/expulso-do-bbb-marcos-intimado-depoe-nesta-quarta-feira-em-delegacia-da-mulher-21191068.html