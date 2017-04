MARÍLIA NEVES

DO EGO

Larissa Manoela confirmou para Giovanna Ewbank que, além de comprar uma casa no Brasil, também adquiriu uma residência em Orlando, nos Estados Unidos. Em entrevista para o quadro "Na cama com Gio Ewbank", no canal do YouTube da apresentadora, Larissa falou sobre as grandes conquistas após já ter morado em lugares simples na infância.



"Você já morou em hostel, na pensão da Dona Eda. E agora tem casa própria que você comprou, comprou casa em Orlando. Comprou uma casa em Orlando?", questionou Giovanna. "Sim, sim. A gente investiu lá", respondeu Larissa. "Como é ver sua trajetória, uma menina de 16 anos ter conquistado tantas coisas em tão pouco tempo?", seguiu a apresentadora.



"É um mérito muito grande olhar para três e ver tudo o que conquistei nessa caminhada sempre sonhei e amo de paixão. O mais importante é ter pé no chão. Realmente não é fácil conquistar aquilo que a gente quer. É muito bom poder ver tudo isso e hoje ser merecedora. E crescer cada vez mais, sempre com pé no chão, degrau por degrau, sem atropelar as coisas", afirmou a atriz e cantora.



Durante a entrevista, Larissa contou que não é de "ficar" e que prioriza relacionamentos com envolvimento. "A gente tem que saber muito lidar com isso, porque as meninas, estão assanhadas. O que é difícil as vezes é mais interessante. Então você vai atrás pra saber o quanto isso pode ser legal. Então se você é muito fácil, passa,e aí, ó...", explicou Larissa, que deixaria toda essa ideia para trás caso recebe uma proposta de Justin Bieber para uma ficada e nada mais. "Eu ficaria com Juntin Bieber, não é mesmo. Ele é maravilhoso

Que homem, Jesus amado", disparou.



Larissa também confidenciou para Giovanna que tinha quatro amigos imaginários e que acredita em unicórnios e que o Mickey existe de verdade. "Tenho muito essa coisa de encanto e sonho e deixo durar para sempre dentro de mim. Por mais que todo mundo fale. Então eu acredito mesmo que o Mickey existe e que na verdade ele está ali em todos os parques e que assim que termina, ele a Minnie vão pra suíte dele e dormem no castelo", contou.



Giovanna Ewbank ainda questionou Larissa sobre os atritos com a atriz Giovanna Chaves. "A gente nunca foi muito próxima, sempre tivemos uma relação extremamente profissional. Nunca teve uma certa amizade, proximidade. Aí acabou a novela, cada uma seguiu seu caminho. Mas não sei se a questão do personagem, acabou indo pra vida real...", começou Larissa, logo cortada pela apresentadora.

"Não é isso, assisti todos os Snapchats, tudo de diretas, indiretas. Eu tenho uma pessoa assim na minha vida também", entregou Giovanna, sem revelar o nome abertamente. "É difícil. Se poupa disso. Os pontos positivos, a gente dá joinha, agrega. O que não agrega, a gente passa", finalizou Larissa, sobre os desentendimentos.



Larissa disse também que nunca beijou nenhum fã. "Nunca beijou um fã, nem selinho. Estou disposta (risos)", brincou ela.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/04/larissa-manoela-diz-que-comprou-casa-em-orlando-gente-investiu-la.html