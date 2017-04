LUCAS PASIN

DO EGO

Mayla Araújo está focada na torcida pela irmã gêmea Emilly Araújo para a final do 'BBB 17'. Nesta terça-feira, 11, após a eliminação do namorado da sister, Marcos Harter, a ex-BBB convocou sua torcida e fez um balanço do reality da Globo.



"Chegou a hora! Ah, chegou o momento. O dia que há três meses parecia um sonho distante. Uma final de BBB, quem diria! Não foi fácil. Quantas barbaridades não ouvimos? Mas a cada ameaça, a cada veneno destilado, se juntava mais gente para gritar que o amor é mais forte, a empatia é necessária. Ela se jogava lá e a gente jogava por ela aqui. A força do amor versus um ódio doentio. Mandávamos energia de cá, enquanto ela vivia o BBB dela lá. Ah, e como minha mana viveu! Ela riu, chorou, amou, sofreu, brigou, resistiu, dançou, lutou e nos encantou. Assim, sem querer, viramos um time cada vez mais unido. E hoje chegou a etapa final do jogo. E, mais uma vez a minha irmã precisa da gente. Novamente, ela precisa do nosso voto para mostrar que o rancor não tem vez, a ternura e o carinho serão mais fortes. Ela não desistiu e a gente não pode desistir aqui. É hora de ter a garra dela nas provas de resistência e votarmos como nunca votamos antes. É dobrar, triplicar, quadruplicar nossa meta. É fazer valer a pena cada um dos quase 90 dias. E a gente vai chegar lá, unidos, como sempre fomos, o #TIMEEMILLY", escreveu Mayla nas redes sociais.



