Kadu Moliterno decidiu tomar providências sobre as acusações feitas por Luana Piovani a ele na semana passada em seu canal no Youtube.

O ator entrou com um processo contra a atriz por calúnia, difamação e danos morais na 7ª Vara Cível da Barra da Tijuca, depois que Piovani relembrou os casos de agressão envolvendo ele e a mãe dos seus filhos, Ingrid Saldanha, e também sua ex-namorada, a modelo Brisa Ramos.



Num papo sobre machismo com os seus seguidores, Luana afirmou que Kadu "bateu na esposa" e "continua trabalhando, fazendo novelas e posando com as novas namoradas nas revistas de celebridades".



"Kadu Moliterno, que já foi meu par, bateu na esposa, ela foi capa da revista 'Veja' com a manchete: 'Não foi a primeira vez1 e não soube de condenação. Continua trabalhando, fazendo novelas, posando com as novas namoradas para as revistas de celebridades", criticou.



Segundo o advogado Jonas Tadeu Nunes, que representa Kadu, o ator sentiu-se ofendido em sua "honra e dignidade".



"Kadu nunca bateu em ninguém, em nenhum momento a Justiça o condenou por lesão corporal. O processo foi julgado e encerrado. Ao comparar Kadu com José Mayer, a atriz o coloca como um costumeiro agressor", afirma o advogado, frisando que o cliente não quer dinheiro. "Ele não busca reparação financeira. Queremos apenas uma repreensão judicial".



Através de um comunicado enviado por sua assessoria de imprensa, Kadu classificou a atitude de Luana como "desnecessária e desprovida de legitimidade".



"Lamento profundamente a atitude de minha colega, totalmente desnecessária e desprovida de legitimidade. Trazer um assunto acontecido há 12 e resolvido nos termos legais é passível de processo. Tenho com minha família uma relação de amor e amizade", disse o ator, atualmente casado com a musa fitness Cristianne Rodriguez.



"Atualmente estou casado com uma mulher maravilhosa, cercado de paz, amor cumplicidade e respeito! Estou muito triste, pois essa inconsequência atingiu toda minha família, esposa e amigos!", finalizou ele.

