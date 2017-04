VICTOR HUGO CAMARA

Ao lado de Márcio Garcia, Lucas Lima também participou da coletiva de imprensa para o lançamento da nova temporada do programa "Tamanho Família", na manhã desta terça-feira, 11, nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio - a Família Lima é a responsável pela música do programa.



Casado com Sandy e pai do pequeno Theo, de 3 anos, Lucas - assim como a cantora, que fez sucesso durante 17 anos com a dupla com o irmão, Júnior, antes de seguir carreira solo - sabe bem como é começar a carreira ainda na infância: primeiro tocando em orquestras sob a batuta do pai e, depois, como líder da banda Família Lima ao lado dos irmãos.



Talvez, por isso, ele concorde com a opinião da mulher sobre a criação do filho Theo. Em entrevista recente à revista "Época", Sandy afirmou que não gostaria que o filho seguisse seus passos e começasse a carreira ainda criança. "Ele canta, é muito esperto, mas quero que deixe para trabalhar mais velho. Meu irmão e eu tivemos sorte, a gente conseguiu ser normal, pé no chão. Mas é um mundo muito cruel, cheio de gente tentando puxar seu tapete", disse ela à publicação.



Lucas apoia a decisão: "Concordo plenamente com ela. O esquema é que a gente não tem o menor controle nesse meio. Tem coisas que a gente estimula e outras, não, e eu como pai tenho que alertar o meu filho sobre a vida", diz o músico.



O músico, aliás, prefere que o filho nem siga a carreira artística, mas faz questão de frisar que isso será uma escolha do menino. "Para falar a verdade, preferia que ele fosse trabalhar com qualquer outra coisa porque esse meio é muito complicado. Mas se ele quiser seguir essa carreira, que seja bem mais tarde. Infância é para brincar e se divertir, esse tipo de responsabilidade é para mais tarde na vida", afirma.



Com direção geral de Bernardo Portugal e redação final de Elbio Valente, a segunda temporada do programa, que estreia dia 23 de abril, terá convidados como Luan Santana, Claudia Raia, Fafá de Belém, Dani Calabresa, Rodrigo Sant'anna, Maria Clara Gueiros, Wanessa Camargo e Daniel.

Reprodução Casados desde 2008, Lucas Lima e Sandy são pais do pequeno Theo, de 3 anos

