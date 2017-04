Rachel Sheherazade saiu em defesa de Silvio Santos na madrugada desta terça-feira, 11, após a grande repercução da 'bronca' que ela tomou do apresentador durante o Troféu Imprensa, no último domingo, 09.

Pelo Twitter, a jornalista compartilhou uma imagem com uma citação de Mario Quintana e definiu as declarações de Silvio como ''brincadeiras''. ''Patrão, há de haver um mínimo de inteligência para entender nossas brincadeiras! Obrigado pela chance de fazer brilhar o meu intelecto!'', escreveu.

Na ocasião, Silvio disse que não contratou Rachel para ela dar suas opiniões sobre política. ''Mas quando você me chamou foi para dar a minha opinião'', rebateu a jornalista, constrangida. ''Não, eu te chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz, foi para ler as notícias, e não para dar a sua opinião. Se quiser falar sobre política, compre uma estação de TV e faça por sua própria conta'', respondeu Silvio Santos.

Nas redes sociais, o nome de Rachel Sheherazade figurou entre os assuntos mais comentados da última segunda-feira, 10. No entanto, a fala do apresentador repercutiu negativamente.

Os internautas afirmaram que ele cometeu assédio moral ao sugerir, em rede nacional e horário nobre, que Rachel deveria comprar a própria emissora se quisesse dar suas opiniões. Além disso, alguns o acusaram de machismo por destacar a aparência da jornalista.