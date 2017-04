LUCAS PASIN

Léo Santana sabe mesmo como provocar seus seguidores. Na nesta terça-feira, 11, o cantor - que namora a bailarina do "Domingão do Faustão", Lorena Improta - publicou uma foto sem camisa, deixando seu tanquinho em evidência.

Os fãs do artista repararam em todos os detalhes da foto e foram só elogios. "Todos querendo provar esse Parangolé", comentou um deles.



Não é a primeira vez que o cantor provoca seus fãs. Recentemente, ele publicou uma foto em que aparece apenas com uma toalha branca. “Boa noite do gigante”, escreveu ele na legenda da imagem.

“Que saúde! Deus abençoe!”, escreveu uma fã. “Que bela foto passando pela minha time line”, disse outra. “Tira essa toalha”, pediu uma seguidora. Léo ainda foi chamado por seus seguidores de “lindo”, “gostoso” e “sarado”.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/04/leo-santana-faz-selfie-provocativa-e-leva-fas-loucura-quanta-saude.html