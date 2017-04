DA REVISTA QUEM



Reynaldo Gianecchini curte dias em Moçambique, na África, para conhecer o trabalho da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que cuida de crianças órfãs. A viagem foi o destino escolhido pelo ator para uma temporada de férias após o fim das gravações de A Lei do Amor, novela em que interpretou o mocinho Pedro.



"O refúgio na natureza é sempre a melhor pedida pra tentar acalmar nossas mentes malucas.só aquietando a mente é que conseguimos ver a beleza,sentir paz,deixar o coração fluir e aí a gente agradece por sentir a brisa,o aquecimento do sol,a gente sorri de verdade pras pessoas,a gente tem compaixão,a gente fica na presença absoluta. Namastê!!", disse o ator.



Ele viajou na companhia da mãe, Heloísa Helena, do modelo e DJ Diego Fragoso e de sua assessora de imprensa, Tatiane Zeitunlian. "As pessoas aqui realmente não tem quase nada. Nunca reclamam e são verdadeiramente ricas na minha opinião."



Encantado com a região, Gianecchini compartilhou muitas fotos. Ele agradeceu a receptividade do povo. "Dias de descanso total. Obrigado pela incrível hospitalidade." O ator conheceu a música local e contemplou as belezas naturais da região. "Fazendo a reza antes de entrar na cachoeira!"

Reprodução/Instagram Diego Fragoso e Reynaldo Gianecchini brincam com crianças africanas

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/04/reynaldo-gianecchini-curte-dias-na-africa-com-mae-e-amigo.html