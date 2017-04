DO METRÓPOLES



O rapper norte-americano 50 Cent agrediu com um soco uma mulher que a assistia a um show dele em Baltimore, Estados Unidos.

No vídeo, divulgado pelo site TMZ, o cantor começa a interagir com os fãs qu estão perto do palco quando uma das jovens começa a puxá-lo.

O artista se desequilibra e cai dando um soco contra o peito da mulher.

Logo em seguida, o rapper parece que se arrepende do que fez e pede para que os seguranças levem a jovem até o palco.

“Diga a ela para subir aqui. Diga a ela para subir aqui”, diz 50 Cent.

