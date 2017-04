THAIS RODRIGUES

Após a expulsão de Marcos do reality show, Emily amarrou uma fita preta no pulso em luto pela saída do médico. Ele foi eliminado da disputa após a polícia identificar indícios de agressão física dele na namorada durante uma acalorada discussão no programa.



“Eu vou amarrar essa fita preta no meu pulso como luto pelo que aconteceu ontem. Só para vocês e o Brasil saberem o motivo de estar com essa frita preta amarrada em meu pulso”, explicou a sister às colegas Ieda e Vivian.



Segundo a estudante, o brother nunca teve a intenção de agredi-la no programa. Ela fez um depoimento no Raio-X destinado ao ex: “Você nunca teria intenção de me machucar, você estava muito cansado. Eu sei que um dos principais motivos de tu estar aqui era por mim. Espero que tu esteja bem e com a sua família.”



Marcos se defendeu em suas redes sociais dizendo que não é capaz de machucar alguém psicologicamente ou fisicamente. A delegada Marcia Noeli Barreto informou que Marcos vai prestar depoimento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Caso seja condenado, o ex-BBB pode pegar de 1 a 3 anos de prisão.

