A cantora Jennifer Lopez vai assinar um acordo pré-nupcial de US$ 760 milhões de dólares para se casar com o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez. A informação foi revelada pela revista norte-americana In Touch Weekly.

“Ela quer não apenas proteger o seu dinheiro como também garantir que seus filhos também estejam protegidos financeiramente”, afirma a fonte da publicação. Segundo a revista, pai de dois filhos, Rodriguez também pensa da mesma forma que a cantora.



Alvo de rumores sobre um possível namoro ao longo de anos, Lopez e Rodriguez teriam decidido oficializar a relação. A expectativa da cantora seria de que a cerimônia de casamento ocorra até o final de 2017. Nos últimos meses, a cantora manteve um breve relacionamento com rapper Drake, chegando inclusive a gravar uma música com ele e compartilhar no Instagram fotos em que pareciam abraçados.



De acordo com a In Touch Weekly, enquanto a fortuna de Lopez está avaliada em 360 milhões de dólares, o ex-jogador do New York Yankees tem mais de 400 milhões de dólares em suas finanças. “Ele é bastante preocupado com dinheiro e por isso é muito importante que tudo esteja acordado em um contrato”, disse o contato da revista.

