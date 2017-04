DA REVISTA MONET



A jovem Paris Jackson está preocupada com as condições de seu irmão mais novo, o jovem Michael Jr, também conhecido como Blanket.

Hoje com 15 anos, o rapaz é o caçula de Michael Jackson (1958-2009).

De acordo com o jornal britânico Daily Express, o garoto estaria vivendo sozinho, sem o convívio de sua avó Katherine (86 anos) e de seu guardião legal, seu primo Tito Joe Jackson. “Ele está vivendo basicamente sozinho”, afirmou uma fonte da publicação.



O jornal conta que Blanket estaria vivendo sozinho ao longo dos últimos dois meses na mansão na cidade de Calabasas em que reside com a avó.

No entanto, Katherine teria ido para Londres passar um breve período ao lado de sua filha mais velha, Rebbie.

A fonte afirma que Paris Jackson está chateada com a tia, por ela estar impedindo a avó de entrar em contato com os netos.



No entanto, apesar das preocupações de Paris, outras fontes afirmam que Blanket é extremamente maduro para a sua idade e um aluno exemplar da escola que frequenta.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2017/04/filha-de-michael-jackson-esta-preocupada-com-irmao-de-15-anos-vivendo-sozinho-e-cobra-tios-diz-site.html