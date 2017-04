DO EXTRA



Após ser fotografada aos beijos com a namorada numa praia da Zona Oeste do Rio, no fim de março, Bruna Linzmeyer falou pela primeira vez sobre o novo relacionamento.

"A gente se apaixona por pessoas, não é pelo sexo delas. Eu sou assim. A paixão é por um ser humano, não importa o gênero", respondeu ela, em entrevista à revista "Caras" desta semana. Bruna, que já foi casada com o ator Michel Melamed, não quis se aprofundar no assunto.

Vítima de ataques homofóbicos na internet, a intérprete de Cibele, de "A força do querer", disse ainda que fica chocada com as demonstrações de preconceito.

"Qualquer demonstração de preconceito me choca. É comum em filmes, e a gente ver mulheres e gays sempre frágeis e confusos. E homens brancos, bem resolvidos. Isso vai entrando por osmose. Há quem veja um negro na rua e atravesse. É muito difícil de lidar, mas estamos aprendendo".

A atriz de 24 anos disse também que enxerga a sociedade "muito machista". "Uma mulher é estuprada a cada minuto e meio no Brasil. É muito sério. Meu corpo, não. As mulheres estão começando a se posicionar agora. Está todo mundo junto nessa. Pequenas coisas vão virando grandes", afirmou.

