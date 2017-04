VICTOR HUGO CAMARA

DO EGO

Caitlyn Jenner completou mais uma fase importante em seu processo de transição de gênero. Após muita especulação, a ex-atleta e ativista decidiu revelar ter feito a cirurgia de mudança de sexo em janeiro de 2017, quase dois anos após se assumir como transgênero. O relato foi publicado pela própria em sua autobiografia, "The Secrets of My Life", lançada em abril deste ano.

"A cirurgia foi um sucesso e eu me sinto não apenas maravilhosa, mas também livre. Quero apenas ter todas as partes certas. E também estou cansada de ter que ficar escondendo aquilo o tempo todo", diz Caitlyn em sua autobiografia, além de classificar a decisão de ir em frente com a cirurgia como "complexa". A informação foi publicada primeiro pelo site "Radar Online" e, posteriormente, confirmada com a assessoria de imprensa de Caitlyn pela revista "People".

Logo após a cirurgia, Caitlyn relembra o que sentiu. "Pensei, 'eu vou poder viver sendo eu mesma pela primeira vez na minha vida'. Agora tenho um entusiamo pela vida que não tive nos últimos 39 anos desde que venci a Olimpíada, ou seja, durante quase dois terços da minha vida", comemora.

Segundo ela, a decisão de abrir o jogo sobre a cirurgia foi para acabar com as perguntas e questionamentos sobre quando - ou se - ela faria a cirurgia de mudança de sexo. "Eu dizendo isso porque acredito em franqueza, então todos vocês podem parar de ficar olhando fixamente para essa área. Vocês queriam saber, então agora vocês sabem. É por isso que essa é a primeira e última vez que vou falar sobre esse assunto", finaliza.

Em 2015, Jenner já havia se submetido a uma cirurgia para colocar próteses nos seios e outra para feminização facial. Em outubro de 2016, a ex-atleta conseguiu finalmente mudar seu nome legamente para Caitlyn Marie e seu gênero para o feminino.

