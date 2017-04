PRISCILA BESSA

DO EGO

Renata Banhara segue se recuperando após passar por duas cirurgias no cérebro para combater uma grave infecção. A assessora de imprensa da modelo conversou com o EGO nesta quarta-feira, 12, logo após falar com Renata. De acordo com ela, o quadro da modelo é estável, mas inspira cuidados e ela ainda corre o risco de morrer.

"Ela está na unidade semi intensiva, se recuperando, mas com muita dor porque os antibióticos ainda estão começando a fazer efeito. Ela está consciente e sente muita pressão na cabeça, na face, disse que parece uma contínua dor dente misturada a sensação de uma forte sinusite. Ela acaba ficando muito tensa e a pressão dela está subindo muito por causa disso, ela está muito angustiada", contou.



Ainda de acordo com a representante, a modelo ainda não consegue se levantar ou comer e sua pressão está alta. "A Renata é uma pessoa muito ativa, então imagina o que é para ela ficar no hospital desde semana passada, não poder levantar, comer ou receber visitas? Quando fala com alguém fica chorando de dor e acabam tirando o telefone dela para não piorar o quadro da pressão alta. Apesar de medicada, ainda existe risco, os médicos estão preocupados de não deixar a bactéria chegar na corrente sanguínea", contou.



Renata foi submetida a duas cirurgias no cérebro na segunda-feira, 10, no Hospital Albert Einsten, em São Paulo. Ela está internada desde quinta-feira, 5. A complicação se deu por conta de um dente na boca da modelo, que foi contaminado por uma bactéria que acabou indo para o cérebro.



Vídeo para amigo



Antes da sedação, Renata Banhara chegou a enviar um vídeo para o jornalista e amigo Thiago Rocha explicando um pouco a sua situação médica. "Fiz canal há seis anos, e esse dente meu fechou, tudo lindo, maravilhoso, sem problema. Esse dente fez um polo de infecção. Só que ele não deu febre, ela não deu pouso, ele não infeccionou. Ele fez uma infecção sigilosa", explicou.



Em seguida, no vídeo, ela aponta para a parte superior da arcada dentária e continua: "São leves esses ossos da cabeça. A bactéria foi para os ossos, fez uma sinusite e essa sinusite criou outras bactérias. Mas a sinusite também não me deixou com febre, não saiu secreção, não fez nada, tudo silencioso".

