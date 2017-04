DO EXTRA



Condenando em 2014 pela Lei Maria da Penha por agredir fisicamente Luana Piovani, sua então namorada, e a camareira da atriz, Dado Dolabella voltou a ser notícia por conta das agressões, desde que a própria Luana relembrou o episódio, em vídeos publicados por ela no YouTube.

O ator, que cumpre a pena assistindo a palestras socioeducativas sobre violência doméstica no Fórum de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio (veja registro abaixo), não gostou do que Luana anda falando e resolveu se manifestar, mas sem citar nomes.

"Uma das lições mais importantes da vida é aprender a não revidar. Não é porque alguém te feriu que você precisa ferir de volta. A lei do retorno existe... Mas ela não diz que você tem que fazer justiça com as próprias mãos. Ninguém é integralmente feliz causando a infelicidade alheia. O universo dá, mas ele também sabe cobrar. E cobra com juros e correção monetária. Então, pra que vingança? Seja feliz. Deixe que cada um acerte suas contas com o destino. Cuide só da sua história." (A.D.) Segue o baile", postou ele no Instagram.

Uma internauta chegou a rebater o ator, afirmando que "é fácil falar quando o agressor foi você!". Ele, então, respondeu:

"Agora ficar revivendo isso a cada instante... Sem enxergar a evolução é não acreditar na própria luta".

'Deu uma bifa na minha fuça', diz Piovani

Nesta segunda-feira, Luana usou o seu canal no Youtube e relembrou a agressão que sofreu do ator em 2008.

"Ele me agrediu, sim, fisicamente. Tanto que ele foi processado. Só que na Ismê (de Souza, a camareira, de 70 anos), a agressão dela foi considerada grave. Ela ficou com os dois antebraços engessados. No meu caso, foi uma bifa gigante na fuça mesmo, na cara. E me machucou os braços, porque me apertou. Mas eu não deixei de trabalhar. Só fiquei usando um casaquinho para conter a vergonha dos braços. O tapa não machucou. A minha foi uma agressão considerada leve, a da Ismê foi grave", respondeu ela.

Luana já havia citado em seu canal no Youtube o caso de agressão que sofreu de Dado.

"Dado Dollabela enfiou a mão na minha cara, e eu fui pro mundo inteiro contar. Seis meses depois ele ganhou R$ 2 milhões no reality “A Fazenda” - votado pelo telefone, pelas pessoas. Então o que eu quero dizer é o seguinte: nós escolhemos essas pessoas. Nós escolhemos essa realidade. Por quê? As pessoas se calam ou falam e os outros fingem que não escutam. E como poucas falam, quando uma fala e morre o assunto fica um tempão naquela inércia de ninguém falar nada como se tudo tivesse bem. Gente, assédio, essas histórias machistas, misóginas, é o que a gente mais tem", disse ela, na semana passada.

