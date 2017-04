DO GLOBO ESPORTE



A quarta-feira foi especial no centro de treinamento da Água Amarela. Na semana em que tem chances de garantir o título do returno do Catarinense, no clássico com o Joinville, sábado, na Arena Condá, o elenco da Chapecoense teve uma motivação a mais: Neto. Pela primeira vez desde o acidente de 29 de novembro, o zagueiro treinou ao lado dos companheiros e deu início ao trabalho de transição da fisioterapia para preparação física.

Neto, enfim, calçou chuteiras e teve contato com bola, depois de pouco mais de três meses de atividades intensivas com o departamento médico na Arena Condá. Além das lesões nas costas, o zagueiro recupera-se de problemas nos ligamentos dos dois joelhos, que são tratados de maneira conservadora, sem a necessidade de cirurgia. O clube, porém, evita fazer previsões sobre o retorno ao gramado.

Neto participou de todo aquecimento e exercícios de esforço juntamente com o restante do elenco. O zagueiro passará pelo mesmo processo que Alan Ruschel, que durou cerca de um mês desde o retorno ao CT até ser integrado normalmente ao grupo para atividades técnicas.

Enquanto Vagner Mancini comandava atividades técnicas em um dos campos do CT, ao lado Neto fazia movimentos leves com o fisioterapeuta Marcos Bilibiu, mas demonstrava desenvoltura. Domínio, passe, corte de cruzamentos e deslocamentos laterais compunham os exercícios realizados em cerca de uma hora.

Com Neto na torcida, a Chape recebe o Joinville sábado, às 16h (de Brasília), na Arena Condá, pela oitava rodada do returno do Catarinense, e precisa de somente uma vitória para ser campeão e se garantir na decisão do Estadual, diante do Avaí. Com seis vitórias consecutivas, o Verdão lidera a competição com 19 pontos.

