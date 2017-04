DA REVISTA MONET



Miley Cyrus é a mais nova estrela a ser vítima da ação de hackers. Imagens da cantora sem roupa foram divulgadas na internet por criminosos, segundo informações publicadas nesta quarta-feira (12) pelo The Sun.



De acordo com o site, Miley aparece sem roupa posando para uma selfie em frente a um espelho. No mês passado, a mesma página que divulgou essas fotos foi forçada pela justiça a remover imagens em que a atriz Amanda Seyfried aparece nua.



A atriz Emma Watson e a cantora Demi Lovato também foram vítimas de hackers recentemente. Imagens íntimas das duas foram divulgadas na internet. Lovato minimizou o caso: “Eu amo como todo mundo está pirando por causa de uma foto. Não é um nude. É apenas um decote”, disse a cantora. Já Emma acionou seus advogados para retirar da internet as fotos em que aparece trocando de roupa.



No ano passado, um hacker chamado Ryan Collins admitiu ter roubado senhas de mais de 100 famosas para acessar suas fotos. O caso que ficou conhecido como “Celebgate” resultou no vazamento de imagens de várias estrelas. Entre elas, Jennifer Lawrence. Kim Kardashian e Scarlett Johansson também já foram vítimas desse tipo de crime.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2017/04/nudes-de-miley-cyrus-caem-na-web-e-popstar-e-vitima-mais-recente-de-hackers.html