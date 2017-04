DA REVISTA MONET



Bella Thorne revelou em entrevista para a revista Harper’s Bazaar que está em busca de uma namorada. A atriz de 19 anos participou de um ensaio da publicação recriando uma foto clássica de Marilyn Monroe.



“Eu já fiz outras coisas com garotas, mas eu na verdade queria namorar uma”, contou a jovem ao falar sobre sua sexualidade. Thorne revelou ser bissexual em 2016 depois de aparecer beijando a ex-namorada de seu irmão no Snapchat.



“Não posso dizer se uma garota está me paquerando ou apenas quer ser minha amiga. E não quero flertar com uma garota se ela pensa que sou apenas sua amiga. E se eu beijar uma garota e ela disser ‘sou apenas sua amiga, cara. Não acredito que você passou desse limite’. Estou confusa sobre o que elas querem de mim”, afirmou Thorne.



Insistindo que atualmente está solteira, a atriz revelou que presa pela fidelidade em seus relacionamentos. “Há muitas regras não escritas sobre namorar que eu não gosto. Prefiro ser fiel e me entregar totalmente para uma pessoa. Não gosto de ter um monte de caras diferentes em meu telefone, sem saber se realmente estou algum deles”.

