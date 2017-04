DO GSHOW



Há 10 anos, Wagner Santisteban interpretava o Ulisses, em Sete Pecados. Com o visual bem diferente da época em que viveu o personagem, ele lembra a participação na novela - quando teve que ganhar mais de 10kg para o papel, em 2007 -, e fala sobre a boa forma que mantém atualmente.



"O Walcyr Carrasco (autor) pediu para eu engordar o máximo que eu pudesse, e eu estava supermagro na época. Mas falei 'vamos'! E engordei, além de colocar enchimento!'", lembra. Atualmente, Wagner segue uma alimentação saudável com a ajuda da namorada, a também atriz Antonia Morais, no ar em Rock Story.



"Faço exercício todo dia praticamente. Vou à academia, ando de bicicleta, corro na praia, nado e me alimento bem. A Antonia também come muito bem, então a gente consegue sair para comer coisas boas e saudáveis". Há 1 ano e meio juntos, Wagner e Antonia vivem em pura sintonia. "Somos muitos parceiros, a gente se incentiva, sente orgulho um do outro. É uma relação muito madura, falamos sobre tudo!", explica, orgulhoso.



Estreia na TV Globo



Wagner conhece a fama desde os cinco anos, quando gravou seu primeiro comercial. Mas foi em 1998, como o desajeitado Basílio do seriado Sandy&Junior, que ele estreou na TV Globo e marcou de vez sua trajetória de sucesso como ator. Ele mesmo conta que se dedicou muito para fazer o papel, tanto que, quando precisou mudar a aparência para Sete Pecados, não foi novidade: "Eu engordei, usei aparelho falso, óculos falso, alisei o cabelo, andava de um jeito diferente, falava diferente...foi uma oportunidade muito legal, já que foi a primeira comédia que eu fiz", diz.



Em 2004, Wagner fez o personagem Olavo quando jovem, em Começar de Novo. Já em 2005, ele voltou a chamar atenção em Malhação e, depois de Sete Pecados, ele viveu o Anselmo de Caras & Bocas. Em 2012, o ator fez uma participação em A Grande Família como o Lineu mais novo. O último papel de Wagner na TV Globo foi o Pérsio, de Além do Tempo, em 2015.

Arquivo Pessoal Antonia e Wagner estão juntos há 1 ano e meio

Fonte: http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/wagner-santisteban-mostra-boa-forma-e-exalta-namoro-com-antonia-morais-relacao-muito-madura.ghtml