GABRIEL CASTELO BRANCO

DO EGO

O episódio foi em agosto de 2016, mas só agora Orlando Bloom resolveu comentar as fotos em que aparece nu com a então namorada, a cantora Katy Perry, durante viagem de férias na Sardenha, na Itália. O ator comentou pela primeira vez o flagra indiscreto em entrevista para a edição inglesa da revista “Elle” que chega às bancas em maio.



"Sim, foi extremamente surpreendente. Eu não teria me colocado nessa posição se eu tivesse pensado que isso iria acontecer", afirmou Bloom à publicação.

"Fui fotografado um milhão de vezes de um milhão de maneiras diferentes. Eu tenho um bom radar. Estivemos completamente sozinhos por cinco dias. Nada ao nosso redor. Não havia como ninguém conseguir alguma coisa. Então eu tive um momento em que queria me sentir livre... O que posso te dizer? Nota para si mesmo: você nunca está livre (risos)”, disse Orlando Bloom.



Na época, a divulgação das imagens de Orlando Bloom pelado acabou repercutindo e muito nas redes sociais.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/04/orlando-bloom-comenta-pela-primeira-vez-flagra-indiscreto-surpreendente.html