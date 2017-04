DO EXTRA



Acabou o amor! O romance mais badalado da atual edição do “BBB” não vai sobreviver longe das câmeras. Confinado num hotel após sua expulsão do programa, Marcos já confessou a pessoas próximas que não tem mais volta seu namoro com Emilly, finalista do reality show.

A iniciativa de dar um fim definitivo ao romance, iniciado nas primeiras semanas de confinamento, não partiu apenas do cirurgião plástico. Ele está seguindo também um conselho da própria família, que nunca aprovou o relacionamento dele com a gêmea — o pai do participante, inclusive, já tentou tirá-lo da casa no dia em que o filho brigou com todos os participantes do programa, logo depois da discussão com o ex-amigo do peito Ilmar.

Marcos também foi orientado a não se pronunciar sobre Emilly até que ela preste depoimento na delegacia, marcado inicialmente para a próxima segunda-feira. O ex-BBB, que é dúvida na final de hoje à noite, foi orientado também a manter distância da finalista, evitando ao máximo encontrá-la até que a situação seja totalmente esclarecida.

Fonte:http://extra.globo.com/famosos/ex-bbb-marcos-quer-fim-do-namoro-manter-distancia-de-emilly-21203104.html