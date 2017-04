Eliana comemora a nova gestação no jardim de casa, em São Paulo, antes de ir ao SBT ganhar o Troféu Imprensa de melhor apresentadora

DA REVISTA QUEM



Com um longo vermelho, Eliana acaricia a barriga de quatro meses de gestação no jardim de casa, em São Paulo.

Aos 43 anos, mãe de Arthur, de 5 anos, ela realizou o sonho de engravidar novamente, desta vez, de uma menininha, do relacionamento com o diretor de TV, Adriano Ricco.



“Falávamos frequentemente em ter filho. E então, nas férias, num clima muito tranquilo, resolvemos que, de fato, seria a hora e aconteceu naturalmente”, diz ela com exclusividade para a QUEM Acontece dessa semana, nas bancas a partir de quarta-feira (12).

" Ser mãe novamente e naturalmente, depois dos 40, me mostra que sou fértil, forte e tenho muito o que aprender e viver nesta vida", completa.



Além do bebê a caminho, Eliana também tornou-se noiva recentemente. Ela foi pedida em casamento em Miami, onde começou a namorar Ricco. Entretanto, os dois ainda não fazem planos de casamento.

"Não ganhei uma aliança e sim um vale (risos). Foi engraçado abrir a caixa e ter um papel escrito: “vale uma aliança”. Quando voltamos, fomos a uma loja e escolhemos juntos", conta.



Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/04/eliana-sobre-gravidez-aconteceu-naturalmente-foi-magico.html