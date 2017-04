DA REVISTA MONET



A atriz Angelina Jolie já estaria cogitando se casar novamente e pediu que seus advogados apressem seu processo de divórcio do ator Brad Pitt, afirma a mais recente edição da revista In Touch Weekly.

O nome do novo namorado da artista ainda não veio a público, mas ela já teria informado o ex-marido de seus planos para um futuro próximo. “O Brad foi pego totalmente de surpresa. Ele não fazia ideia que ela estava saindo com alguém, ainda mais alguém que ela já estaria considerando casar”, afirma uma fonte da publicação.

O contato da revista ainda diz que Pitt estaria preocupado com a relação de seus filhos com o provável futuro marido de sua ex. “Ele ainda não conheceu o namorado da Angelina e não quer conhecê-lo, ele o considera um intruso em sua família”, disse a fonte. “A ideia de outro homem passando tempo com os filhos dele é algo que o incomoda bastante e o deixa com o coração partido”, afirmou a pessoa.

Outra fonte da revista também fala que Jolie já estaria planejando apresentar o namorado a Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e aos gêmeos Knox e Vivienne. “Deve acontecer nas próximas semanas. Ela está especialmente preocupada com as reações do Maddox e Pax”, disse o contato. Segundo a revista, o futuro marido é um empresário filantropista que ela conheceu em Londres no final do ano passado.

Reprodução A capa da revista In Touch noticiando o provável novo marido de Angelina Jolie

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2017/04/angelina-jolie-ja-estaria-pensando-em-se-casar-novamente-e-apressa-divorcio-de-pitt-diz-revista.html