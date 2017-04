PRISCILA BESSA

Mel B teria bloqueado o acesso de seu ex-marido, Stephen Belafonte, a suas contas bancárias em uma tentativa de retomar o controle de suas finanças. Segundo o "Mail Online", a ex-Spice Girl tomou a atitude uma semana depois de obter uma ordem de restrição que impede que ele se aproxime dela.

Uma fonte contou ao tabloide "The Sun" que "isso atingiu Stephen com força. Mel finalmente deu uma puxada de tapete e isso o deixou aparentemente perdido".



A cantora britânica de 41 anos teria uma fortuna estimada em mais de R$ 157 milhões. O ocorrido fez com que Belafonte inclusive se reconectasse com uma ex-namorada, Nicole Contreras, a quem ele agrediu durante uma briga por ciúmes e que o levou a ser condenado por isso.

"Por muito tempo ele tinha acesso instantâneo a uma fortuna e agora parece que ele não sabe o que fazer", contou a fonte. O "Mail Online" tentou contato com os representantes de Mel B, mas não obteve resposta.



A fase não está sendo mesmo das melhores para o ex de Mel B. De acordo com o "TMZ", uma outra ex-namorada de Belafonte teria pedido dinheiro para não vir a público acusando-o também de agressão. Ele teria então procurado a polícia para acusá-la de extorsão.

A polícia de Los Angeles confirmou para o site que a mulher em questão de fato procurou Belafonte com declarações que "fariam qualquer um acreditar na versão de Mel B", mas, ele procurou as autoridades antes que a ex pudesse tomar qualquer atitude.



Entenda o caso



Após pedir o divórcio no início de abril, Mel B afirmou que Belafonte a agredia, engravidou a babá de suas filhas, além de tê-la obrigado a participar de sexo a três, segundo informações do TMZ.



Ainda segundo o site, Simon Cowell, que trabalhou com Mel B durante o "The X Factor", e outras pessoas próximas, sempre sentiram que havia algo de errado na relação, mas a cantora nunca falara a verdade e vivia inventando desculpas após as brigas do casal. Simon então percebeu que havia algo errado e encorajou Mel B a deixá-lo.

