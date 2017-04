DO EGO



Renata Banhara está internada no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, desde quinta-feira, 5, por conta de uma bactéria que atingiu o cérebro e outras partes do corpo, fazendo com que a modelo passasse por cirurgias na cabeça e no joelho. Nesta quinta-feira, 13, a assessoria de imprensa de Renata falou sobre os rumores de que ela teria perdido os movimentos do lado direito da face.

"No sábado, 8, quando ela operou o lado direito da cabeça, foi retirado tecido para mandar para a biópsia que iria verificar qual o tipo de bactéria. Na ocasião, todo o tecido infectado pela bactéria no local foi retirado por que isso também estava causando fortes dores em Renata, além de comprimir o nervo do lado direito dos olhos. Quando a extração foi feita, também foi necessária a retirada do nervo que já estava infectado. Isso fez com que ela perdesse momentaneamente o movimento na altura da sobrancelha, do olho e da testa do lado direito. Estamos rezando para que ela recupere os movimentos normais", disse a representante.



Na quarta-feira, 12, a assessora de Renata falou que o quadro da modelo é estável, mas inspira cuidados e ela ainda corre o risco de morrer. "Ela está na unidade semi intensiva, se recuperando, mas com muita dor porque os antibióticos ainda estão começando a fazer efeito. Ela está consciente e sente muita pressão na cabeça, na face, disse que parece uma contínua dor dente misturada a sensação de uma forte sinusite. Ela acaba ficando muito tensa e a pressão dela está subindo muito por causa disso, ela está muito angustiada", contou.



Ainda de acordo com a representante, a modelo ainda não consegue se levantar ou comer e sua pressão está alta. "A Renata é uma pessoa muito ativa, então imagina o que é para ela ficar no hospital desde semana passada, não poder levantar, comer ou receber visitas? Quando fala com alguém fica chorando de dor e acabam tirando o telefone dela para não piorar o quadro da pressão alta. Apesar de medicada, ainda existe risco, os médicos estão preocupados de não deixar a bactéria chegar na corrente sanguínea", contou.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/04/renata-banhara-perdeu-parte-dos-movimentos-do-rosto-diz-assessoria.html