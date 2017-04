DO TV FOCO



A atriz Alinne Moraes, no ar em “Rock Story”, concedeu uma entrevista à revista “Quem” e, durante o bate-papo, a famosa contou que o trabalho como atriz, e, alguns anos de terapia, a ajudaram a resolver algumas questões pessoais.

“Me sentia culpada com tudo: por ter nascido, por ser bonita, por ser frágil…Tenho ‘buraquinhos’ que trabalho com a profissão. Minha primeira personagem, por exemplo, era mãe solteira. Pude viver a mesma vida da minha (mãe) e entender que é difícil para caramba”, explicou ela.

Modelo desde os 13 anos, Alinne Moraes estreou como atriz aos 17 e contou que começar a trabalhar tão cedo fez com que ela se sentisse mal por ser bonita. “Nem sempre foi legal ser bonita. Com 13 anos de idade, passando com book debaixo do braço, homem mexendo…Era muito jovem para lidar com essas situações”, disse ela.

Hoje, aos 34 anos, a artista disse que superou a maioria das questões que a incomodavam em relação a si mesma. “Hoje, já sou mais bem resolvida, graças a Deus“, afirmou.

Fonte: http://www.otvfoco.com.br/alinne-moraes-revela-que-se-sentia-culpada-por-ser-bonita/