FRANCISCO DOS SANTOS

DO TV FOCO

Durante o “Troféu Imprensa”, que aconteceu neste último final de semana, no SBT, Silvio Santos repreendeu Rachel Sheherazade por suas opiniões sobre política e disse que ela foi contratada apenas para ler teleprompter (equipamento acoplado às câmaras de vídeo que exibe o texto a ser lido pelo apresentador).

Contudo, Alberto Villas, ex-diretor nacional de jornalismo do SBT, desmentiu o veterano através de sua conta no Facebook. Segundo ele, Rachel Sheherazade foi contratada para opinar no “SBT Brasil”.

“Quando fui chamado para dirigir o Jornalismo do SBT, Silvio Santos me chamou na sala dele e me disse que Rachel Sherazade estava sendo contratada porque tinha opinião. E ele queria ela dando opinião no telejornal que apresentava, usando o tempo que fosse necessário. Como os seus comentários beiravam o fascismo, acabei saindo fora. Só para deixar claro: Silvio Santos mentiu ao dizer que ela foi contratada para ler telepronter”, disse o rapaz.

Fonte: http://www.otvfoco.com.br/ex-diretor-sbt-desmente-silvio-santos-sobre-contratacao-de-rachel-sheherazade/