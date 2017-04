Emilly, Ieda e Vivian são as finalistas do BBB 17

ALINE POLLILO

DO EGO

Nesta quinta-feira, 13, vamos conhecer a grande vencedora da 17º edição do "Big Brother Brasil". Mas uma coisa já temos certeza: Emilly, Ieda e Vivian já são muito famosinhas e cheia de seguidores!



Um dia após a divulgação da lista dos participantes, mostramos como o número de seguidores no Instagram de cada um aumentou bastante. Hoje, vamos focar apenas nas grandes finalistas do BBB17.



Por ordem alfabética:



- Emilly: Além de ganhar um selo de conta verificada, Emilly foi a que ganhou mais seguidores durante o período de confinamento. Foram mais de 995 mil novos seguidores!

- Ieda: Bem mais discreta no número no começo, ela aumentou mais de 81 mil novos seguidores.

- Vivian: Logo depois do anúncio da lista, Vivian ganhou novos fãs. Mas esse número não é nada comparado ao que ela tem hoje. Aumentou 740 mil e com conta verificada.

