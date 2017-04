Bruno Gagliasso com a filha

PRISCILA BESSA

DO EGO

Bruno Gagliasso postou uma foto no Instagram nesta quinta-feira, 13, celebrando seu aniversário de 35 anos.

"O que eu quero? Agradecer... Amo vocês @gio_ewbank Obrigado! #35", escreveu o ator, ao compartilhar uma foto em que aparece com Titi, sua filha com Giovanna Ewbank.



No mês passado, o trio viajou para Fernando de Noronha e compartilhou muitas fotos lindas da família.

A viagem foi tão boa que teve até vídeo de despedida no canal de Giovanna.

Fonte: http://ego.globo.com/criancas/noticia/2017/04/bruno-gagliasso-se-declara-para-ewbank-e-titi-em-aniversario.html