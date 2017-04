LUCAS PASIN

DO EGO

A grande final do "BBB 17" se aproxima e a expectativa dos familiares das finalistas só aumenta. Na tarde desta quinta-feira, 13, já no Rio de Janeiro para o programa, a mãe de Vivian Amorim, Vera Lucia, conversou com o EGO e falou sobre sua expectativa para o fim do reality. Para a mãe da sister, a emoção deve rolar solta no palco da atração e a torcida pelo prêmio de R$ 1, 5 milhão é grande.



"Estou na melhor expectativa possível. Estou feliz que o programa está terminando e que vou poder finalmente abraçar minha filha. A saudade é grande, a vontade encontrar é grande. Tenho certeza que vou chorar muito ao abraçá-la. Às vezes me emociono só a olhando pela televisão, imagina pessoalmente", falou a mãe de Vivian.



Para ela, não existe um favorito ao prêmio e sua filha tem grandes chances. "Eu confio muito que ela tem chance de ganhar. Estamos com uma torcida grande, com muita vontade de que ela leve esse prêmio. Mas, de qualquer forma, estou feliz com a participação dela. Sairemos felizes com qualquer resultado, mesmo que ela não fique no primeiro lugar. Não existe um favorito, minha filha pode sair de lá vencedora."



Vivian será recepcionada por um time de amigos, que vieram diretamente de Manaus para buscar a amiga no Rio de Janeiro. "Estamos em uma turma de mais ou menos 15 pessoas, entre amigos e familiares. Nem todos vão conseguir ir até o local do programa, mas todos estarão esperando ansiosos pela saída da Vivian. Queremos fazer uma grande festa pra ela", disse Vera Lucia. Questionada se consegue imaginar o que a filha está com mais saudade de fazer longe de câmeras, Vera Lucia aposta: "Tomar banho sem roupa. Com certeza isso será o que a Vivian vai fazer primeiro e toda feliz (risos)."

Fonte: http://ego.globo.com/bbb-17/noticia/2017/04/mae-de-vivian-sobre-final-do-bbb-17-vou-chorar-ao-abracar-minha-filha.html