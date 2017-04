DO EXTRA



Alvo de piadas e brincadeiras até hoje por ter posado nua na "Playboy" em 1984 sem se depilar, Claudia Ohana resolver fazer um desabafo na tentativa de colocar um basta no assunto. A atriz de 54 anos diz que ficou estereotipada e que muitos ainda lembram do episódio e se referem a ela como "a peluda".

O desabafo de Ohana foi feito na coluna que ela estreou na edição de abril da revista masculina "Playboy", publicação em que a atriz posou nua por duas vezes.

"Há exatos 33 anos que, quando se fala em Claudia Ohana, a primeira imagem que vem à cabeça das pessoas é a de pelos, muitos pelos, pelos pra caramba!...Fui estereotipada'", reclama.

A atriz lembra que na época a depilação não era praticada pela grande maioria das mulheres e diz que os seus pelos íntimos causaram tanto alvoroço que acabaram chamando mais atenção do que o próprio corpo dela, que na época tinha 21 anos.

"Minhas 'Playboy' não foi um sucesso porque as fotos eram lindas nem porque meu corpo era incrível, mas por causa dos meus pelos! (...) "Foram eles, sim, meus pelos pubianos, que despertaram para a fama tão precocemente", acredita ela, que segue:

"As mulheres foram se depilando cada vez mais, e a referência de não se depilar ficou toda nas minhas costas, ou melhor, na minha pepeca. Até hoje me pergunto por que será que só eu eu fiquei com o estereótipo de mulher peluda. Na época, outras atrizes que posaram nuas também tinham pelos, e bastante, mas sobrou para mim esse rótulo".

Atriz diz que depilação está em dia

Ohana posou pela segunda vez na mesma revista, três anos depois, já com 24 anos. Ela diz que, na época, pensava que um novo ensaio apagaria da memória das pessoas a polêmica do primeiro.

"Mera ilusão. Parece que só lembraram ainda mais dessa história. O que eu sei é que Ohana virou quase que um adjetivo e sinônimo de quem não se depila".

Por fim, a atriz pede que parem com as piadas sobre suas partes íntimas e termina o texto avisando que, sim, ela se depila!

"Não, não parei no tempo. As decisões que tomo sobre o meu corpo dizem respeito só a mim. E sem mais piadas! Por isso, peço que parem com essa apropriação do pentelho alheio. Não tome para vocês o que é meu. E tenho dito!. Nos dias de hoje, preciso confessar que, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que depilo!".

Segundo Ohana, as fotos que mostram as partes íntimas não depiladas da atriz "ficaram no imaginário masculino". No texto, ela reflete sobre os padrões de beleza.

"Se por um padrão, ou não, resolvo deixá-lo mais natural, isso é problema meu. Ainda assim, as mulheres são cobradas quando o assunto gira em torno do que a sociedade acha que é politicamente correto. Apesar de acreditar que as regras valem para os dois sexos, se um homem posasse nu, na mesma época, com pelos pubianos, do Tarzan (na selva não tinha depilação), acho muito pouco provável que, até hoje, ele fosse lembrado por isso", analisa.

Fonte: http://extra.globo.com/famosos/claudia-ohana-reclama-de-piadas-sobre-seus-pelos-intimos-fiquei-estereotipada-21204036.html