As atrizes Bella Thorne e Kristen Stewart

DA REVISTA MONET



A atriz Bella Thorne afirmou que gostaria de ter a também atriz Kristen Stewart como sua primeira namorada. Hoje aos 19 anos, a ex-estrela da Disney revelou há alguns meses ser bissexual.

Na entrevista publicada na edição mais recente da revista Harper’s Bazaar, Thorne afirma que já fez “de tudo” com mulheres, mas que ainda não teve um relacionamento homossexual sério e que gostaria que acontecesse com Stewart.



“Eu quero muito namorar uma garota”, afirmou a atriz. Questionada se a protagonista da série ‘Crepúsculo’ seria uma pretendente, ela respondeu:

“Ela é muito gata. Ela parece ser a garota mais incrível, eu curtiria muito”. Apesar do desejo de Thorne, ela provavelmente teria dificuldade em conseguir alguma coisa com Stewart no momento, pois ela está namoradno a modelo Stella Maxwell.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2017/04/ex-estrela-da-disney-diz-que-gostaria-de-ter-kristen-stewart-como-sua-primeira-namorada.html