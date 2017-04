JAD LARANJEIRA

O final de semana na Grande Cuiabá está 'recheado' de programações regionais, ainda em comemoração ao aniversário de Cuiabá.

Além disso, haverá o concurso do Miss Gay 2017 e dois shows beneficentes. Exposições, baladas e cinema também fazem fazem parte do menu cultural.

Confira a programação cultural do MidiaNews:

Eventos

Show beneficente

No sábado (15), os cantores regionais Lorena Ly, Hendson Santana e o “grupo musical Mesa 6”, se apresentarão em um evento beneficente no Teatro Zulmira Canavarros.

O evento é para arrecadar fundos para a Associação das Mulheres de Rondonópolis e Região.

O valor da entrada é R$ 20 e mais um quilo de alimento não perecível.

As apresentações começam a partir das 20h.

Mais informações pelo número (65) 3313-6878 ou no site techtickets.com.br.

"Uma Noite de Flash Back"

Neste sábado (15), acontece na Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar de MT, a noite do flashback.

E os responsáveis pela agitação serão os Djs Juliano, Joylson, Adão, Roberto, Zulu, Willian e Arian.

A festa terá início às 22h.

Os ingressos custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira).

Mais informações pelo site www.casadefestas.net

Miss Mato Grosso Gay 2017

No sábado (15), acontece o Miss Mato Grosso Gay 2017, no Buffet Sônia Bittencourt, localizado no Bairro Grande Terceiro, em Cuiabá.

O evento reúne desta vez quinze transformistas. O vencedor do concurso terá direito a concorrer no Miss Brasil Gay que acontece no mês de setembro em São Paulo.

O concurso terá início às 23h.

Ingressos estarão a venda no local e custam R$ 25.

Inauguração da Casa Barão

Reprodução No sábado (15) haverá a inauguração da “Casa barão”

No sábado (15) haverá a inauguração da “Casa Barão”, localizada no Centro Histórico de Cuiabá, esquina da Rua de mesmo nome e da Voluntários da Pátria.

As figuras regionais, “Comadre Pitú”, Almerida e a dupla Nico e Lau, serão as atrações da noite.

A entrada é franca, a partir das 20h.

“O Fim do Mundo”

Ainda no sábado acontece a festa “O Fim do Mundo”, no Espaço Casa Rio, na Avenida Beira Rio, em Cuiabá.

Para animar a galera a banda “Ekoar Sun” tocará os maiores sucesso de Legião Urbana, Raimundos, Charlie Brown Jr, entre outros.

Os ingressos custam R$ 20 (primeiro lote) e R$ 40 (segundo lote).

Mais informações na página do evento no Facebook.

Exposição

“Papa João Paulo II”

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso (MASMT) abre as portas do salão para uma exposição permanente.

Dedicada à visita do papa João Paulo II a Mato Grosso, na década de 90, a exposição exibe objetos utilizados pelo pontífice em sua peregrinação pelo solo mato-grossense.

Compõem a nova exposição permanente do MASMT a cadeira usada por João Paulo II quando recepcionou os povos indígenas em Cuiabá, a casula e a mitra (roupa e chapéu) usados para rezar a missa campal, realizada no bairro Morada do Ouro (Sesi Papa ou Papódromo, construído em sua homenagem), bem como o cálice e a patena daquela missa.

A exposição conta ainda com um curto documentário em que Dom Bonifácio fala sobre o grande evento católico, além de algumas fotos da visita do papa.

A entrada é gratuita. O Museu está localizado na Avenida Clovis Hugueney - Complexo Nossa Senhora da Conceição, n° 239, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá.

“Museu Histórico de Mato Grosso”

O acervo permanente do Museu Histórico de Mato Grosso está disponível para visitação. Na exposição fixa do local, a História do Estado se apresenta por meio de móveis, fotografias, documentos e objetos pessoais de alguns dos nomes que passaram pela administração estadual.

Para que o visitante possa conhecer um pouco a origem e história de cada peça do acervo, há visitas guiadas que acontecem de terça a sexta-feira, das 14h às 17h, que também podem ser feitas em outros horários para grupos com agendamento prévio.

Às sextas-feiras, das 19h às 22h, acontece o Sarau no Museu, onde artistas e personalidades se apresentam no palco aberto para os mais diversos talentos.

O museu está localizado na Praça da República, nº 131, em Cuiabá. Mais informações: (65) 2136-9234.

Música

Malcom Pub

Nesta sexta-feira (14), a partir das 20h, no Malcom Pub, a banda Heróis de Brinquedo se apresenta com o especial “Os Bons Morrem Cedo”.

Vai rolar muita agitação com os melhores sucessos de The Doors, Motorhead, Jimmi Hendrix, Nirvana, Cazuza, Renato Russo, The Beatles, Mamonas Assassinas e Tim Maia.

A entrada custa R$ 20, após às 22h custará R$ 30.

Já no sábado (15), vai haver a realização do evento beneficente par ajudar as casas filantrópicas de Cuiabá.

As bandas Rá, Linha Reta, Fábrica e La Barca estão nas atrações principais do show solidário.

A entrada para este dia também custa R$ 15.

Mais informações pelo telefone (65) 99630-4985.

Bar do Bigode

No Bar do Bigode, na Praça da Mandioca, em Cuiabá, haverá nesta sexta-feira (14) o Forró do Trap, a partir das 22h.

O evento contará com uma mistura de estilos musicais que vão desde aquele delicioso reggae, rock’n’roll, baião até forró eletrônico.

A entrada custa R$ 12.

Já no sábado (15), às 22h, é dia de cair no samba no Bigode com a participação dos pagodeiros do “Conversa de Botequim”.

A entrada também custa R$ 10.

Mais informações pelo Facebook do Bar do Bigode.

Sertarena Bar

Divulgação No Sertarena Bar, haverá show nacional com a dupla sertaneja Pedro Henrique & Fernando

Nesta sexta-feira (15), às 22h, no Sertarena Bar, haverá show nacional com a dupla sertaneja Pedro Henrique & Fernando.

A entrada custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Para reservas de mesas é só entrar em contato pelo telefone (65) 2136-4729.

Casa do Parque

Neste sábado (15), a Casa do Parque recebe a cantora Caroline Fritzen em companhia do pianista Raphael Sudan para juntos interpretarem as mais famosas canções internacionais e ainda as músicas brasileiras mais tocadas pelo mundo afora.

As reservas podem ser feitas pelos telefones (65) 3365-4789 e (65) 98116-8083.

A Casa do Parque fica na rua Marechal Severiano de Queiroz, no Bairro Duque de Caxias, nos fundos do Parque Mãe Bonifácia.

Gerônimo

No sábado (15), no Gerônimo West Music, acontece a festa "Noite do Aperto".

As atrações ficarão por conta da dupla Junior & Nando, da banda Tome Aí e do DJ Tomate.

A abertura será às 23h30.

No domingo (16) tem “Domingueira” no Gerônimo com Dannyllo & Rafael e Monti Claro.

A abertura do local será às 20h.

Mais informações pelo site: www.geronimowestmusic.com.br

Vozz Club

No sábado (15), na casa noturna Vozz Club, haverá a comemoração do aniversário do cantor Rods Novaes.

A abertura do local será às 23h.

Mais informações pela página da boate no facebook.

Cinema

O filme “Velozes E Furiosos 8”estreia nos cinemas de Cuiabá e Várzea Grande neste final de semana.

“Velozes e Furiosos 8”

Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) estão curtindo a lua de mel em Havana, mas a súbita aparição de Cipher (Charlize Theron) atrapalha os planos do casal. Ela logo arma um plano para chantagear Dom, de forma que ele traia seus amigos e passe a ajudá-la a obter ogivas nucleares. Tal situação faz com que Letty reúna os velhos amigos, que agora precisam enfrentar Cipher e, consequentemente, Dom.

O filme não é recomendado para menores de 12 anos.

Os filmes estão em exibição no Cinépolis, do Shopping Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras, e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

*O MidiaNews não se responsabiliza por alterações sem aviso prévio nos horários, valores ou grade de programação dos eventos.