O cantor Michel Teló fez uma declaração de amor para a amada Thais Fersoza, que está grávida, nesta quinta-feira, 13, dia do aniversário dela.

Na legenda, ele escreveu:"Hoje o dia é dela, todo dia é dela! Deus me deu você de presente, minha gatinha, pra ser minha companheira para vida e realizar meu sonho de família. E que família linda estamos construindo. Mulher forte, linda, guerreira, sincera, de personalidade, caráter, uma esposa e mãe maravilhosa. Nada é mais lindo do que ver você com nosso gurizinho no ventre e a Melinda no colo".



Michel continou: "É um estado de graça, é divino, um presente de Deus! E que Ele continue te protegendo, dando muita saúde, bênçãos, sabedoria, paz e graças por toda vida. Minha gatinha, para sempre! O sorriso que mais amo na vida! Te amo! E em homenagem ao dia do beijo, uma foto do melhor beijo do mundo! @tatafersoza #NasceuPraMim #happybdayesposa #ElaÉMeuNumero".



Thais Fersoza provou nesta quarta-feira, 12, que gravidez não é motivo para não se exercitar! A atriz, que espera o seu segundo filho do cantor Michel Teló, postou uma foto em que aparece deitada fazendo pilates.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/04/michhel-telo-aproveita-aniversario-e-se-declara-para-thais-fersoza.html