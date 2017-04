DO EGO



Um é pouco, dois é bom, três é demais. Sim, aconteceram três festas após a final do "BBB 17". O EGO deu aquela espiadinha nos eventos e conta agora os bastidores do que rolou após a final da décima sétima edição do reality show.

Três festas: BBBs desunidos?



Parece que a turma do "BBB" ficou realmente cansada da convivência no reality. Os ex-participantes resolveram comemorar o fim do programa em festas separadas ou foram direto descansar no hotel. Vivian e Manoel, por exemplo, que geraram expectativa de um encontro, não se cruzaram na noitada.

Alguns ex-brothers foram para um bar sertanejo, outros, como Emilly e Mayla, para uma festa em um hotel. Já Vivian e Ieda curtiram um evento totalmente fechado da produção do programa.

Marcos fora das festas



O único integrante do "BBB 17" que não participou de nenhuma das três festas foi Marcos Harter. Ele, que surpreendeu ao ir a final, fez um agradecimento através das redes sociais, mas não falou com a imprensa e não quis confraternizar com os amigos. Quando Emilly saiu da casa, ele também não falou com a ex, que falou sobre ele na coletiva: "Idealizei outra pessoa". Xiiii...

Noite da pegação



Marcos e Emilly / Vivian e Manoel saíram no zero a zero, mas o mesmo não aconteceu com Luiz Felipe, que beijou muito e foi embora de mãos dadas com uma morena. A ex-BBB Cacau bem que tentou esconder, mas também estava com seu affair (quase) misterioso, Jean, com quem ficou grudadinha a noite inteira em clima de romance. Matheus, ex de Cacau, deu cada beijão em uma morena na pista de dança que deixou todo mundo de olho nos dois.

Discreta, quem também deixou a festa acompanhada dois Mayla. Apesar de não ter rolado beijinho, o clima de cumplicidade entre ela e um gato, alto e loiro, estava no ar. Ele foi embora no mesmo carro que ela, Emilly e o pai. Será que rolou?



Antônio cansado dos flashes



Ao sair de uma das festas pós-final do "BBB 17", Antônio reclamou que não conseguia "se jogar" na curtição por conta das tietagens e dos paparazzi. Ao EGO, ele comentou: "Quero me jogar de verdade sem tanta luz e flashes." Parece que os 15 minutos de fama cansam, né?

Emilly: Look fãs ostentação



Emilly usou dois looks na noite. Depois de rejeitar um vestido preto dado pela produção para ela usar na final e usar um longo branco que ela havia levado, a campeã chegou na festa às 4h usando um look de R$ 3 mil dado pelos fãs. Que luxo!



"Vivian é nossa campeã"



O discurso dos ex-BBBs na festa era o mesmo. Eles não curtiram a ideia de Emilly ter ganhado o programa e se declararam para a vice-campeã, Vivian Amorim. Mayara, Luiz Felipe, Antônio e Manoel foram diretos em conversa com o EGO e declararam: 'Vivian é nossa campeã'. E se na casa ninguém fez questão de cumprimentá-la, o mesmo aconteceu na festa. Roberta, Mayara e Luiz Felipe estavam na mesma festa que Emilly, mas os ex-brothers não se falaram.



Ex-BBBs 'arroz de festa'?



Se por um lado os ex-participantes do "BBB 17" pareciam desanimados ou desunidos, alguns ex-BBBs de outras edições estavam empolgadíssimos com as "afters" do reality. Ronan e Daniel, do "BBB 16", que o digam. Eles foram para duas festas e ainda ficaram alternando entre elas durante a madrugada. Haja pique!