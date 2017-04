Ex-BBBs Emilly Araújo e Mayla Araújo com o pai, Volnei Alves, em festa na Zona Oeste do Rio

DO EGO



Assim como Mayla, que orientou Emilly a não falar com Marcos na final, Volney Araújo, pai das gêmeas, também não quer que sua filha se relacione com o cirurgião fora da casa.

Ao EGO, na festa após a final do "BBB 17", ele contou que não conversou com Marcos Harter, mas já tem sua opinião sobre um possível relacionamento dos dois fora do reality show.

"Ele não tem nada a ver com a minha filha. Não tive contato com ele ou a família dele, mas quero ele longe da minha filha", afirmou. Questionado sobre um vídeo em que aparece chamando Marcos de genro, Volney falou que estava enganado quanto ao futuro dos dois: "Falei sim, achei que daria certo os dois juntos, mas não vai dar".

Planos de deixar o Sul



Se depender de Volney, ele, Emilly e Mayla, vão deixar o Sul de vez. "A gente tem a casa lá, mas talvez compre uma aqui no Rio. É capaz da gente se mudar para cá, vai ficar mais fácil para ela seguir com a carreira dela", falou.

Feliz com a vitória da filha, ele não desgrudou de Emilly e Mayla e, com muito pique, ficou na festa até às 5h. "Estou achando show! As fãs me chamam de Tio Volney. Agora é tudo show do milhão", brincou.

Volney Araújo falou ainda que vai acompanhar a filha na próxima segunda-feira, 17, na delegacia de atendimento à mulher. "Eu vou com a minha filha", disse ele, sem querer se estender sobre o assunto. Emilly foi convidada pela delegada Viviane Costa para depor no caso da suposta agressão de Marcos dentro do reality.