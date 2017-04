DO EGO



Esse ano os ex-BBBs tiveram muitas opções para se divertirem após o final da 17ª edição do “Big Brother Brasil”. Ao todo foram feitas três festas com a intenção de atrair os mais novos famosos do pedaço.

Porém, Marcos Harter, não esteve em nenhuma delas. Uma festa para a equipe da produção aconteceu próximo aos Estúdios Globo. Foi para lá que os ex-participantes do “BBB 17” foram após a final do programa.

Logo depois duas vans levaram os ex-BBBs para a cobertura de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para a festa do promoter Savanan Almeida. Até os ex-bbbs Matheus e Maria Claudia, a Cacau, e os trigêmeos de Fátima Bernardes e William Bonner compareceram ao evento.

Uma terceira festa, promovida por ex-BBBs em uma boate, também na Barra, atraiu alguns dos ex-participantes.

O que essas três festas tinham em comum: nenhuma delas teve a presença de Marcos Harter. Ele foi o único participante a não participar das tradicionais festas após a final do programa.

Marcos Harter, que foi eliminado do "BBB 17" com indícios de agressão a Emilly, fez um post de agradecimento na noite desta quinta-feira, 13, por sua participação no reality show:

"Após três meses, chega ao fim o 'BBB'. Gostaria de agradecer a todos os participantes, que de certa forma me ensinaram a lidar com as diferenças, à Rede Globo, por ter me escolhido para participar do programa, e ao público, que me acolheu e tem demonstrado um carinho imenso, com muitas mensagens de amor. Obrigado, obrigado, obrigado!", escreveu o médico em seu perfil na rede social Instagram.