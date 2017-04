DO GSHOW



Ana Maria recebeu, na manhã desta sexta-feira, 14/4, a campeã do BBB17 Emilly e as finalistas Vivian e Ieda, segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A estudante confessou que não esperava a recepção calorosa das pessoas que torceram por ela:

"Eu estava confiante, mas nunca pensei que tanta gente gostasse de mim. Recebi mais carinho do que eu achava que cabia em mim. Me revigorou".

Emilly teve que ouvir algumas perguntas bem "cabeludas" do povo das ruas e, apesar de ter sido taxada como egocêntrica, garantiu: "Eu não sou uma pessoa egoísta e prepotente. Não é porque eu penso em mim que sou uma pessoa egoísta".

Emilly chorou ao falar que está com saudades de Marcos e disse que pretende conversar com o médico:

"Não dá para parar de sentir. Ele pra mim foi e é uma pessoa importantíssima. Só teve uma coisa que me machucou muito, que foi ele ter feito campanha contra mim quando saiu. E eu lá estava morrendo de saudade dele. Se realmente for verdade, pra mim, é muito triste. Não espero que ele venha falar que me ama, mas que venha conversar comigo".

Vivian e Ieda comentam participação no 'BBB17'