Ieda deixou o 'BBB 17' nesta quinta-feira, 13, em terceiro lugar. A participante - a mais velha de todas as edições do reality, com 70 anos - chegou até a final do programa e foi eliminada por Vivian Amorin e Emilly Araújo, recebendo apenas 1% dos votos. A derrota no 'paredão do milhão' não abalou a ex-BBB, que deixou a casa comemorando a colocação e o sucesso que fez com toda sua beleza no programa.

Na entrevista com a imprensa após a eliminação, ela falou sobe a sua participação no reality. "Me inscrevi numa brincadeira. Não imaginava que estaria aqui nesta final. Não era esperado nem o terceiro lugar. Deu tudo certo."

Ieda disse que sua partipação no jogo não foi calculada. "Joguei inconscientemente. Era a maneira que eu via as coisas. Até me surpreendi quando o Tiago Leifert me disse que eu tinha jogado muito. No paredão que foi Marcos e Ilmar, por exemplo, eu não quis votar nas minhas amigas. Por isso fui nele. Joguei sem perceber."

E ex-BBB também falaou sobre a polêmica envolvendo Marcous, que foi eliminado com indícios de agressão a Emily. "Todo ano alguém se descontrola, né. É muito tempo dentro de uma casa que não escolhemos estar lá. Ás vezes acontece do estresse passar do limite."

Sincera, ela negou acreditar no romance de Emily e Marcos aqui fora. "Não sei responder essa pergunta. Eu não acreditava no relacionamento deles dentro da casa."

Desde que foi apresentada para participar do "BBB", Ieda roubou toda a atenção com sua beleza e bombou diversas vezes entre os internautas por conta de suas curvas de dar inveja em muitas meninas mais novas. A ex-BBB já foi Miss Canoas, em 1964, e é jurada de concursos de beleza no sul do país.

Ela tem quatro filhos e seis netos. Questionada se aceitaria fazer um ensaio sensual, disse que toparia sim. "Quanto vão me pagar? (Risos). Mas eu tenho vontade sim, mesmo já com 70 anos. Eu me sinto bem com meu corpo e não podemos ter preconceitos. Tenho muita vontade."

A experiência dela no "BBB" a enriqueceu muito, contou Ieda. "Eu estou vivendo meu futuro. Eu sempre falo que meu futuro é hoje. Isso aqui pra mim, não sei nem explicar que presente eu ganhei [...] Estou levando uma experiência muito grande daqui".

A respeito de Emily, chamou atenção a Ieda o fato de nenhum participante ter ido cumprimentá-la. "Me surpreendi de nenhum ex-participante ter ido falar com a Emilly. Achei que pelo menos alguém ia", disse ela que, apesar das diferenças com a jovem, não pretende se afastar dela.

"Quero continuar próxima da Emily se for possivel. Ela precisa de atenção e conselhos. Ela está desorientada. É uma menina muito forte, com personalidade. Eu realmente gosto dela. É uma questão de amor e ódio. Ela tem uma ternura, um encanto, e às vezes ela vira um monstro. "