Felipe Franco mostrou o resultado de seus treinos exibindo o bração no Instagram nesta sexta-feira, 14. Uma fã mais saidinha logo aproveitou. "Tá maravilhoso, meu Deus do céu", escreveu ela nos comentários.

Felipe é atleta IFBB PRO, professor de educação física e treinador, ele estará presente no Arnold Classic South America, que será realizado no Transamerica Expo Center, em São Paulo, entre os dias 21 e 23 de abril.

"O Arnold Classic é, sem dúvida, o maior evento multiesportivo do mundo.

A feira reúne as novidades do mercado e os principais atletas do planeta! É uma oportunidade única!", diz o marido de Juju Salimeni.