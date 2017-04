DE O TEMPO



O Big Brother Brasil é um reality show que desperta sentimentos intensos no público: ou o público ama ou odeia, dificilmente, existe um meio termo. Nessa edição não foi diferente e alguns participantes também cultivaram uma torcida ferrenha. Emilly pode contar com a ajuda dos fãs para vencer o BBB17; inclusive, um fã afirmou no Twitter nesta sexta-feira (14) que gastou R$ 1,2 mil em ligações telefônicas para votar na sister.

O perfil @VikyOficial supostamente recebeu uma conta de telefone no valor de R$ 1.210,76. "Fãs da Emilly não votam, foi manipulado. Aham, então venham pagar minha conta telefônica, por favor", escreveu o usuário da rede social. Os tuítes eram públicos, mas o internauta tornou a conta privada nesta tarde.

Final do 'BBB17'

Com 58% dos votos, Emilly Araújo tornou-se a grande campeã da 17ª edição do reality show Big Brother Brasil, nesta quinta-feira, 13. A jovem ficou com o prêmio de 1,5 milhão de reais. Vivian teve 41% dos votos, enquanto Ieda teve apenas 1%.

O apresentador Tiago Leifert considerou sua conquista como a "vitória do coração diante da sabedoria e da lucidez", representadas pelas outras participantes.

Fonte http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/f%C3%A3-de-emilly-diz-que-gastou-r-1-200-em-liga%C3%A7%C3%B5es-telef%C3%B4nicas-para-votar-1.1461005