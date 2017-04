DA REVISTA MONET



A celebridade Kelly Osbourne acusou jovens de Hollywood de fingirem ser gays para chamar atenção de imprensa especializada. Hoje aos 32 anos, a filha do músico Ozzy Osbourne disse que isso acontece com frequência no mundo dos famosos.



“Eu não gosto de pessoas que afirmam ser gays e não são. Há toda uma geração de jovens atrizes de Hollywood que não encontram um amor, dizem ser gays, duas semanas depois aparecem com um namorado. Isso me tira do sério!”, afirmou em entrevista ao site Pride Source.



Dentre as jovens celebridades que recentemente assumiram ser bissexuais, estão a atriz Bella Thorne e a cantora Miley Cyrus. “Eu lutei pelos direitos da comunidade gay e você vai chegar dizendo que é gay só porque parece legal? Só porque quer atenção?”, questionou Osbourne.



Apesar de não se considerar gay, Kelly afirmou estar aberta a amar qualquer pessoa. “Sempre diz respeito à pessoa. Cheguei a ficar decepcionada que não era gay, apesar e achar que todo mundo é”, afirmou.

