A cantora Meghan Linsey com a ferida decorrente da picada da aranha

DA REVISTA MONET



A cantora Meghan Linsey compartilhou fotos do buraco em seu rosto decorrente de uma picada de aranha sofrida por ela. Apesar de já em recuperação e em estado avançado de seu tratamento para melhorar do ocorrido, a celebridade ainda deixou os fãs impressionados com a ferida deixada pela criatura.

“Não consigo acreditar como o meu rosto está recuperando”, escreveu a artista a legenda de uma foto com o ferimento próximo de estar cicatrizado.

A incidente de Linsey com a aranha aconteceu em fevereiro. Na época ela explicou ter acordado com o rosto inchado e dormente e depois percebeu a presença de uma aranha morta em sua mão. “Provavelmente o pior pesadelo que eu poderia ter”, afirmou a cantora ne época.

Ao longo das últimas semanas ela tem atualizado a recuperação de rosto com frequência nas redes sociais. No entanto, ela explicou que o ferimento ficaria muito feio antes de começar a recuperação. De fato, o machucado acabou virando um buraco no rosto de Linsey, que acabou fechando de forma natural nos últimos dias.

Reprodução/Instagram A cantora Meghan Linsey com a ferida decorrente da picada e a aranha morta

