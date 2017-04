DO TV FOCO



A exemplo do atual prefeito de São Paulo, João Dória, o apresentador Roberto Justus também se declara crítico do PT. Em entrevista ao “Programa do Porchat”, ele opinou sobre os governos do Partido dos Trabalhadores, em especial sobre o ex-presidente Lula.

“Você vê o programa do PT, o Lula falando que o Brasil precisa dele de volta. O que está aqui, o que nós herdamos, 13 milhões de desempregados, a maior crise institucional e política da história do país foi fruto de 12 anos de PT. Ele ajudou bastante essas pessoas, mas numa ilusão: quebrou o país”.

Apesar disso, Roberto declarou ser a favor dos programas sociais: “Ninguém tá dizendo pra não ter projetos sociais, tem que ter mesmo, o governo tem que ajudar. Mas o que o governo tem que fazer é criar emprego, esse é o maior programa social que o Brasil poderia ter”.

No final, uma promessa: “Eu sou o primeiro a dizer: se ele voltar, eu pulo do Brasil. Eu mudo do país. Não vou investir no país com um cara desses”.

