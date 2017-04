DO EGO



Emilly ainda não voltou para casa depois de vencer o "BBB 17". E, na manhã deste sábado, 15, a sister mostrou um clique em que aparece no quarto do hotel tomando café com a irmã, Mayla.



"Tomando café com minha Ctrl V mais linda do mundo, recebemos com todo carinho aqui no nosso quarto, com muito abraço e beijo dos funcionários do hotel. Cada dia, cada momento mais vocês todos me enchem de amor e felicidade. Obrigada por tudo", escreveu ela.



Emilly ainda usou algmas hashtags para completar o post. "Gratidão", "zerada" e "com vários zeros foram algumas delas.



Após o post, muitos internautas elogiaram a dupla. "Divas" e "lindas" foram alguns dos comentários deixados. Teve também que questionasse: "Quem é quem ai?". E alguns ainda pediram: "Emilly, vai atrás do Marcos, pelo amor de Deus."

