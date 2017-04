DA REVISTA MONET



O nadador, socialite e campeão olímpico Ryan Lochte afirmou que nunca mais vai voltar ao Brasil. A celebridade norte-americana foi questionada por um repórter do site TMZ se pretendia voltar ao país em um futuro próximo.

Sem graça, mas sorrindo, o nadador respondeu: “Não, não acho que não estou autorizado”. Depois ele foi perguntado o que ele havia feito de mais interessante no Rio de Janeiro além de competir nas Olimpíadas do ano passado. “Acho que passear com a minha família”, disse o atleta.



Ryan Lochte ainda responde a um processo no Brasil e perdeu vários patrocinadores, sendo suspenso pela Confederação de Natação dos Estados Unidos, após mentir durante os Jogos no Rio. Ele fugiu da concentração olímpica e disse que ele e um grupo de amigos foram assaltados a mão armada durante uma saída noturna.

