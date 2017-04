DA REVISTA MONET



O ator Sylvester Stallone está processando o estúdio Warner Bros por fraude e desonestidade no repasse dos lucros da ficção científica ‘O Demolidor’ (1993).

Também estrelado por Wesley Snipes e Sandra Bullock, o filme mostra Stallone no papel de um policial que passa anos congelado após ultrapassar os limites da lei e é acordado no futuro para enfrentar seu principal antagonista. Segundo o astro, o estúdio não repassou a ele os lucros decorrentes das vendas do filme em VHS, DVD e Blu-Ray.

O ator de 70 anos explica em seu processo que o estúdio repassou as porcentagens de lucro referentes apenas aos 58 milhões de dólares feitos pelo filme nos cinemas. Depois os valores não foram mais atualizados.

“Estúdios de cinema são notoriamente ganansiosos”, afirma o processo movido pelo ator. “A Warner sentou em cima dos lucros pertencentes a outras pessoas durante anos”, diz o documento.

Segundo os advogados de Stallone, o ator e seus sócios teriam direito a pelo menos 15% dos 125 milhões de dólares decorrentes da vendas relacionadas a ‘O Demolidor’ (1993) ao longo dos anos.

O astro ainda afirmou que tenta desde 1997 conversar com os detentores dos direitos do filme em busca de justiça, mas sempre teve seus números questionados. Segundo a Warner, os valores apresentados por Stallone não procedem.

