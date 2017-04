DO METRÓPOLES



O apresentador Roberto Justus resolveu opinar sobre a acusação que paira sobre o ex-BBB Marcos Harter.

O médico foi expulso do reality show suspeito de agredir a estudante Emilly Araújo, com quem manteve um relacionamento durante o programa.

No Programa do Porchat, Justus afirmou que, por não ter visto Marcos batendo na sister, não havia motivo para ele ser retirado da atração.

“Eu não acho [que tenha sido um caso para expulsão]. Acredito que muito em cima do caso do Zé Mayer, e a sensibilidade [das pessoas] que está à flor da pele com o assédio masculino, essas coisas.

Já teve coisa pior em Big Brothers passados, do que isso daí. Claro que é desagradável e deselegante o que ele fez, [mas] eu não o vi batendo nela.”

Fonte: http://www.metropoles.com/entretenimento/televisao/roberto-justus-afirma-que-nao-havia-motivo-para-marcos-ser-expulso