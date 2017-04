DO TV FOCO



A atriz Paolla Oliveira, atualmente no ar em “A Força do Querer” como a policial Jeiza, completou 35 anos nesta sexta-feira, 14 de abril.

Em entrevista à “Joyce Pascowitch”, a atriz disse estar realizada. “Eu acho que posso tudo. Posso ser quem eu quiser, ter as minhas opiniões. Acho que só de a mulher ter essa coragem, ela já está cheia de poder”, opinou.

Paolla disse ainda o passar dos anos trouxe mais segurança. “Quer saber, quando me olho no espelho me acho linda sim. Ah, as pessoas falam: você tá bonita, linda. Só eu que vou falar que não? Tô sim. Tô me sentindo ótima. Muitas vezes não me achei, talvez até por influência das pessoas. Hoje em dia sou mais segura”, contou.

A atriz também alfinetou o atual Presidente, Michel Temer, que no Dia Internacional da Mulher fez um discurso que gerou polêmica ao falar que as mulheres eram as mais capazes de “indicar os desajustes de preços em supermercados e identificar flutuações econômicas no orçamento doméstico”.

“O que ele falou só veio reforçar o que tem no inconsciente coletivo de alguma maneira. A gente está cutucando algo que está muito internalizado, que é o machismo, a posição da mulher. No fim das contas, ele falou o que muita gente pensa ainda. É um retrocesso, sem dúvida”, argumentou.

